Góp sắc xuân trên ngàn

(QNO) - Những ngày cuối năm, vùng cao chộn rộn bởi không khí chuẩn bị cho tết. Nhiều hoạt động được tổ chức, góp thêm sắc xuân ở núi thêm rộn ràng, đầm ấm.

Nữ chiến sĩ công an tỉnh chia sẻ với trẻ em tại xã biên giới Tr'Hy (Tây Giang). Ảnh: A.N

Tấm lòng chiến sĩ công an

Nắng xuân ấm áp những ngày cuối năm. Chuyến xe vừa đỗ, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam có mặt, nhanh chóng chuẩn bị chương trình thiện nguyện mang tên "Nghĩa tình biên giới", tặng quà tết cho đồng bào Cơ Tu ở thôn Glao (xã Ga Ry, Tây Giang).

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc công an tỉnh cho biết, chương trình được phối hợp thực hiện với Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển (BIDV) Quảng Nam nhằm giúp người dân có thêm điều kiện vui xuân đón tết thêm ý nghĩa và ấm áp.

Bằng các hoạt động ý nghĩa, chương trình thể hiện tình cảm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an đến với đồng bào biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam tặng quà tết cho người khó khăn tại thôn Glao (xã Ga Ry). Ảnh: A.N

Tại xã Ga Ry, ngoài 90 suất quà tết gồm các nhu yếu phẩm được trao tận tay đồng bào khó khăn thôn Glao, công an tỉnh phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng", với nhiều áo quần mới, cùng đồ dùng gia dụng, nhu yếu phẩm… phục vụ miễn phí nhu cầu sắm tết cho hơn 200 hộ gia đình trên địa bàn xã.

"Cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng triển khai công trình thanh niên mang tên "Ánh sáng an ninh biên giới", lắp đặt khoảng 1km đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường về thôn Glao, góp phần thắp sáng đường quê, đảm bảo an ninh tuyến biên giới" - Đại tá Nguyễn Thành Long nói.

Một chiến sĩ công an cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng cao Tây Giang. Ảnh: A.N

Để tạo không khí vui xuân thêm ý nghĩa tại các xã biên giới Tây Giang, những ngày qua, các đơn vị phòng ban công an tỉnh liên tiếp tổ chức các hoạt động thiện nguyện, kết hợp tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Ngoài ra, đoàn công tác của công an tỉnh còn đến thăm, chúc tết giáo viên và học sinh Trường Mầm non liên xã A Xan - Tr'Hy; tổ chức giao lưu nghệ thuật, cắt tóc miễn phí cho người dân và trẻ em tại thôn Glao (xã Ga Ry)...

Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền núi khó khăn. Ảnh: A.N

Cùng góp hương xuân

Cận tết, tiết trời vùng cao Đông Giang trở lạnh đột ngột kèm mưa phùn. Nhưng đoàn công tác của Tạp chí Năng lượng mới (Petrotimes) vẫn ngược núi, mang niềm vui đến với đồng bào Cơ Tu.

Anh Nguyễn Thanh Hiếu - Phóng viên Tạp chí Năng lượng mới tại miền Trung cho biết, chuyến đi lần này anh mang theo 100 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, cùng bánh kẹo), gửi tặng người dân khó khăn tại xã Sông Kôn.

Toàn bộ số tiền này được kết nối từ Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo) hỗ trợ, giúp người dân vui đón tết cổ truyền.

Đại diện Tạp chí Năng lượng mới (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện lãnh đạo xã Sông Kôn trao quà tết cho đồng bào khó khăn. Ảnh: A.N

"Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, cuộc sống của đồng bào Cơ Tu tại xã Sông Kôn còn rất nhiều khó khăn, bằng tình cảm chân thành nhất, lãnh đạo Tạp chí Năng lượng mới quan tâm kết nối với các nhà hảo tâm, tạo quỹ hỗ trợ người dân vùng cao có thêm điều kiện đón tết an vui, đầm ấm" - anh Hiếu chia sẻ.

Ông Arất Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho hay, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 60%, những năm qua, người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong ổn định cuộc sống. Vì thế, món quà này thực sự ý nghĩa, không chỉ mang đến niềm vui cho người dân khó khăn mà còn góp thêm hương xuân cho cộng đồng trong dịp chào đón năm mới.

Ông Arất Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn trao các suất quà tết, động viên người khó khăn trên địa bàn. Ảnh: A.N

“Từ sự hỗ trợ này, hy vọng sẽ giúp người dân giảm bớt được một phần khó khăn trước dịp Tết Nguyên đán, tạo niềm tin để cộng đồng vươn lên thoát nghèo trong tương lai" - ông Trung nói.