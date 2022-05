“Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” ở Hội An

(QNO) - Ngày 16.5, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP.Hội An phát động tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Lãnh đạo TP.Hội An hưởng ứng gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP. Hội An. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An - Trưởng ban đại diện HĐQT Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho biết, Nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách giúp cải thiện đời sống của người nghèo, trong đó hỗ trợ vốn tín dụng chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Hội An ngày càng phát triển, tạo đột phá trong công tác giảm nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hạn chế việc cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Hàng năm, thành phố ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, chính sách trên địa bàn. Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách Hội An ủy thác gần 21 tỷ đồng, dẫn đầu trong các đơn vị toàn tỉnh.

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT

Để thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Ban đại diện HĐQT Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An tổ chức phát động tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trong cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn với phương châm “mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân - một cử chỉ đẹp - một hành động ý nghĩa” cùng chung tay vì người nghèo.

Bà Lê Thị Kim Anh - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho biết, mục tiêu số tiền gửi tiết kiệm huy động đợt này tối thiểu là 10 tỷ đồng, kỳ hạn gửi từ 3 tháng trở lên; thời gian huy động từ ngày 16.5 đến ngày 16.6, địa điểm gửi tiền tại trụ sở Ngân hàng CSXH TP.Hội An (số 1 Lê Văn Hiến, phường Tân An, TP.Hội An) và các điểm giao dịch tại UBND các xã, phường trên địa bàn. Số tiền huy động tiết kiệm trong ngày phát động là 3,47 tỷ đồng.