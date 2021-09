Hàng chục nhà dân ở Tam Tiến bị lốc xoáy làm tốc mái (clip)

Bão số 6 dự kiến đổ bộ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi

P.V | 23/09/2021 - 20:04

(QNO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6, tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định trong 9 giờ qua có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi hơn 150mm.