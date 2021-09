Hiểm họa tuyến đường huyết mạch qua các xã vùng cao Phước Sơn (clip)

(QNO) - Từ khi xảy ra trận lũ quét vào cuối tháng 10.2020 đến nay, các tuyến đường huyết mạch ở vùng cao huyện Phước Sơn vẫn đầy hiểm trở. Nhiều đoạn dốc đá ngổn ngang, cầu cống đứt gãy... khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, rủi ro chực chờ.

Ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết, sau cơn bão số 9 năm ngoái, tuyến đường huyết mạch lên các xã vùng cao bị tàn phá nặng nề. Việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, bởi cầu cống hư hỏng, những đoạn sạt lở vẫn chưa khắc phục xong.

"Gần năm qua, người dân vẫn đi lại trên tuyến đường đầy hiểm trở, lội bộ vượt sông suối vì cầu cống hư hỏng. Rủi ro từ việc đi lại này rất lớn, nhất là trong thời điểm vùng cao liên tục xuất hiện mưa lớn. Chính quyền và người dân mong nhà nước sớm đầu tư khôi phục tuyến đường để việc giao thương, cấp cứu người bệnh khi ốm đau, học sinh đến trường... được thuận lợi hơn" - ông Phức nói.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, trục đường huyết mạch qua các xã vùng cao Phước Kim, Phước Công, Phước Thành và Phước Lộc gồm các tuyến ĐH1, ĐH2 và ĐH5 đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể.

Tổng kinh phí xây dựng 3 tuyến đường này cộng với 2 chiếc cầu khoảng gần 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì phải thực hiện đúng theo quy định các bước từ đề xuất chủ trương đầu tư cho đến chọn được nhà thầu... nên dự kiến cuối năm 2021 này mới có thể lựa chọn được đơn vị thi công.

Vì chưa thể sửa chữa được trong năm nay nên nguy cơ 3 tuyến ĐH trên xảy ra sạt lở, tắc đường là rất lớn khi mùa mưa đang cận kề. UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế - hạ tầng khảo sát tất cả điểm có nguy cơ sạt lở và cắm biển báo trước ngày 30.9. Đồng thời rà soát các điểm thường xuyên sạt lở, khoét hàm ếch trên các tuyến đường này để có giải phải pháp xử lý tạm.

Clip cận cảnh một đoạn đường hiểm trở đi lên xã Phước Thành:

Bên cạnh đó, huyện Phước Sơn cũng chủ động bố trí kinh phí dự phòng từ ngân sách của huyện với phương châm “hư tới đâu sửa chữa tới đó” để đảm bảo đi lại an toàn cho nhân dân sau các trận mưa lớn.