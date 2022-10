Hỗ trợ người dân Núi Thành, Thăng Bình khắc phục thiệt hại do bão số 4

(QNO) - Chiều 3.10, bà Phạm Kim Dung – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm (TP.Hồ Chí Minh) dẫn đầu đoàn đại biểu Câu lạc bộ cùng các hoa hậu, á hậu Việt Nam đến thăm hỏi và tặng quà cho các hộ dân trên địa bàn Núi Thành bị thiệt hại do bão số 4.

Đoàn Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm (TP.Hồ Chí Minh) cùng các hoa hậu, á hậu Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Tâm (65 tuổi, trú thôn Long Thành, xã Tam Tiến)

Đoàn đến hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Tâm (65 tuổi, trú thôn Long Thành, xã Tam Tiến, Núi Thành) có chồng mới chết và nhà bị tốc mái hoàn toàn do bão số 4. Tiếp đó, đoàn đến thăm và tặng 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho chị Nguyễn Thị Thu Hiền (thôn Bích An, Tam Xuân 1) bị thương nặng trong bão số 4. Đoàn cũng đến xã Tam Quang tặng 60 triệu đồng cho anh Trần Quân (thôn Xuân Trung) có nhà bị tốc mái hoàn toàn do bão.

Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm còn trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 350 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm. Ảnh: VĂN PHIN

Trong chuyến cứu trợ đồng bào Núi Thành bị thiệt hại do bão số 4, đoàn đại biểu Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm còn trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 350 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm (gạo, sữa, mì tôm…) để địa phương hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 4.

* Trước đó, tại huyện Thăng Bình trưa cùng ngày, Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm cùng các hoa hậu, á hậu Việt Nam đã trực tiếp trao tặng 180 triệu đồng cho 3 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn sau bão số 4 tại xã Bình Minh và Bình Nam. Riêng tại gia đình anh Trần Đình Chung ở thôn Bình Tịnh (xã Bình Minh), ngư dân bị Malaysia bắt giữ hơn 3 tháng vừa trở về, á hậu Việt Nam Nguyễn Hà Kiều Loan đã tặng thêm 40 triệu đồng hỗ trợ anh sửa chữa lại nhà ở.

Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm trao tặng cho huyện Thăng Bình 400 triệu đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 4. Ảnh: MINH TÂN - HỒNG NĂM

Cũng tại huyện Thăng Bình đoàn hỗ trợ 400 triệu đồng tiền mặt giúp đỡ 4 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn (60 triệu đồng/nhà); 6 nhà bị tốc mái hoàn toàn (20 triệu đồng/nhà); 13 người bị thương nhập viện, mỗi người từ 2 - 4 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao 1,5 tấn gạo, 345 thùng bánh, sữa, mì tôm... giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả.