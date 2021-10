Hỗ trợ xăng, bánh sữa cho người dân hồi hương

(QNO) - Sáng nay 7.10, Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp với Chi đoàn Công an huyện Phước Sơn tổ chức chương trình “Tiếp sức đồng bào hồi hương” tại chốt kiểm soát dịch đèo Lò Xo (Phước Sơn).

Hỗ trợ xăng xe cho bà con hồi hương. Ảnh: M.L

Hai đơn vị hỗ trợ 500 lít xăng, 1.000 khẩu trang y tế, bánh sữa, nước uống và nhu yếu phẩm khác cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy qua địa phận Quảng Nam. Tổng kinh phí thực hiện hơn 15 triệu đồng, từ đóng góp của đoàn viên thanh niên 2 đơn vị.

Di chuyển từ tỉnh Bình Dương về đến đèo Lò Xo thì chiếc xe máy cũ kỹ bị hư hỏng, anh Nguyễn Xuân Nam (quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết gia đình rất may mắn khi được cán bộ công an và lực lượng tại chốt sửa chữa, hỗ trợ xăng, thực phẩm để tiếp tục hành trình.

“Gia đình gồm 5 người, trong đó con tôi mới 5 tháng tuổi. Dịch bùng phát nên cả nhà đều mất việc làm, vì vậy quyết định về quê trên 2 xe máy. Chúng tôi rất vui khi nhận được sự giúp đỡ tại đây, mong chặng đường còn lại sẽ bình an về đến được nhà” - anh Nam chia sẻ.

Động viên bà con về quê an toàn. Ảnh: M.L

Trung úy Hồ Vũ Linh - Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết, trong sáng nay có nhiều đoàn người di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua chốt đèo Lò Xo. Thời tiết mưa lớn càng gây khó khăn cho bà con.

“Chúng tôi tích cực hỗ trợ sửa chữa xe máy hư hỏng, trao tặng quà chỉ mong bà con sớm về được quê nhà an toàn” - Trung úy Hồ Vũ Linh nói.