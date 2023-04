Hoàn thành khảo sát trật tự đô thị, kinh doanh trong phố cổ Hội An

(QNO) - Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An vừa hoàn thành việc khảo sát trật tự đô thị, kinh doanh và đề xuất hướng xử lý đối với trường hợp sai phạm, không phù hợp với quy chế bảo vệ khu phố cổ.

Hoàn thành khảo sát trật tự đô thị, kinh doanh trong phạm vi khu vực I, II của khu phố cổ Hội An. Ảnh: Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An

Kết quả khảo sát (thực hiện từ ngày 22 - 28/2/2023) của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An trong phạm vi khu vực I, II của khu phố cổ như sau: số di tích cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với Quy chế bảo vệ và cảnh quan khu phố cổ: 529 trường hợp; di tích có sai phạm về lắp đặt mái che: 330 trường hợp; sai phạm về trật tự kinh doanh, trưng bày hàng hóa: 418 trường hợp; các hành vi khác có ảnh hưởng tới cảnh quan chung khu phố cổ: 55 trường hợp.

Trung tâm cũng đã khảo sát 40 điểm với 62 hộ, cá thể buôn bán vỉa hè. Qua khảo sát có 44 hộ, cá thể không thay đổi; 18 hộ, cá thể thay đổi, chủ yếu ở đường Nguyễn Thị Minh Khai vì địa phương đã chuyển các hộ này sang đường Công Nữ Ngọc Hoa.

Việc khảo sát căn cứ theo Quyết định số 19 ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Hội An về tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, ra quân lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn năm 2023.