Hội An chủ động ứng phó nguy cơ bão kèm ngập do nước biển dâng

(QNO) - Được dự báo nằm trong vùng tâm bão đổ bộ, TP.Hội An đang triệt để sơ tán người dân có nhà ở không kiên cố và tại các khu vực nguy cơ cao bị ngập do nước biển dâng.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở phường Cửa Đại. Ảnh: Q.T

Phường Cửa Đại là một trong những khu vực xung yếu nhất, có nguy cơ chịu tác động kép từ bão và nước biển dâng. Ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường thông tin, đến 17 giờ chiều nay 27.9, trên địa bàn phường có hơn 1.000 hộ dân với 4.768 người được sơ tán tập trung hoặc xen ghép ở các nhà kiên cố, cơ sở lưu trú. Các hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ chịu ảnh hưởng nước biển dâng đều đã được di dời đến nơi an toàn.

Một số địa phương khác cũng có nguy cơ cao nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão lẫn nước biển dâng hoặc ngập úng như phường Cẩm An, xã Cẩm Thanh, xã Cẩm Kim… đều cũng đã hoàn thành việc di dời dân tại các vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

[VIDEO] - Lực lượng quân sự hỗ trợ di dời người dân (nguồn CTV):

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, chỉ đạo của thành phố đến các xã, phường khi sơ tán người dân tránh bão Noru là phải tính đến phương án cho khu vực có nguy ngập do nước biển dâng. Do đó, với các nhà trệt dù đổ sàn bê tông cốt thép thì cũng phải tiến hành sơ tán nếu nằm trong vùng nguy cơ cao do không đảm bảo an toàn với ngập lụt.

Lực lượng vũ trang ở Cù Lao Chàm hỗ trợ người dân đi tránh bão. Ảnh: M.H

Người dân vui vẻ ăn tối tại nơi sơ tán tập trung của đơn vị biên phòng đóng chân trên đảo. Ảnh: M.H

Hội An đứng trước nguy cơ rất cao chịu tác động kép của bão lẫn nước biển dâng. Ảnh: Q.T

Các hộ dân có nhà ở không kiên cố và vùng trũng thấp ở xã Cẩm Kim được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

[VIDEO] - Xuất hiện mưa to, sóng lớn tại Cù Lao Chàm chiều nay: