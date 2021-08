Hội An duy trì 4 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố

(QNO) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hội An vừa quyết định tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ thành phố Hội An (trừ chốt cầu Cửa Đại) thay vì kết thúc vào 6 giờ sáng ngày 15.8 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các địa phương lân cận.

Hội An tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các địa phương lân cận. Ảnh: Q.T

Theo đó, Hội An sẽ tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát ở ngã tư Thương Tín, ngã ba Lai Nghi, Dốc Luyện, ngã ba An Dương Vương - Điện Biên Phủ. Tất cả các chốt này đều giáp với thị xã Điện Bàn.

Từ hôm nay, Hội An sẽ chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục phòng chống dịch.

Một số khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ cao trong địa bàn thành phố như phường Thanh Hà, phường Cửa Đại... ngoài việc thực hiện các quy định trên, cơ quan chức năng sẽ áp dụng thêm một số biện pháp khác để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.