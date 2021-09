Hội An duy trì 4 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố

QUỐC TUẤN | 15/08/2021 - 09:31

(QNO) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hội An vừa quyết định tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ thành phố Hội An (trừ chốt cầu Cửa Đại) thay vì kết thúc vào 6 giờ sáng ngày 15.8 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các địa phương lân cận.