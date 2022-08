Hội An khai trương nhà vệ sinh công cộng do Nhật Bản tài trợ

(QNO) - Chiều nay 26.8, UBND TP.Hội An khai trương nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường Sông Hoài do Nhật Bản tài trợ. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" năm 2022.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường Sông Hoài. Ảnh: Q.T

Nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường Sông Hoài có tổng vốn đầu tư sửa chữa hơn 1 tỷ đồng. Công trình có sự tham gia thiết kế và hỗ trợ thiết bị vệ sinh hiện đại từ Công ty Takara - Nhật Bản. Đây cũng là đơn vị hỗ trợ Hội An xây dựng nhà vệ sinh tại Công viên Kazik, Công viên Đồng Hiệp.

Nhà vệ sinh công cộng này được khởi công từ năm 2019 nhân sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 17. Công trình sẽ được bàn giao cho Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An quản lý và sử dụng để phục vụ du khách tham quan.

Thời điểm năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường Sông Hoài có trung bình 700 - 1.000 lượt người sử dụng mỗi ngày.