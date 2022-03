Hội An ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận với đồn biên phòng

(QNO) - Sáng nay 17.3, Ban Dân vận Thành ủy Hội An ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 với Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và Đồn Biên phòng Cửa Đại.

Ban Dân vận Thành ủy Hội An và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Đồn Biên phòng Cửa Đại ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: HỒNG ANH

Ban Dân vận Thành ủy Hội An và 2 đồn biên phòng thống nhất một số nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp như: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình “dân vận khéo”, chú trọng phong trào xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Các bên cũng phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tệ nạn xã hội; xây dựng các đồn biên phòng vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Hội Nông dân TP.Hội An ký kết kế hoạch phối hợp với 2 đồn biên phòng. Ảnh: HỒNG ANH

Dịp này, Hội Nông dân TP.Hội An và 2 đồn biên phòng cũng ký kết kế hoạch phối hợp vận động ngư dân quản lý rác thải nhựa bảo vệ môi trường đại dương.