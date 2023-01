(QNO) - Sáng nay 6/1, Hội LHPN TP.Hội An phát động phong trào “Phụ nữ sống xanh, hành động đẹp, ứng xử văn minh”.

Hội LHPN TP.Hội An trao quà cán bộ, hội viên khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Nội dung phong trào gồm 3 tiêu chí: sống xanh, hành động đẹp, ứng xử văn minh nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Hội An và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng gìn giữ nếp sống, lối sống của người dân trong giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt gắn với thực hiện các nội dung đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”.

Đồng thời xây dựng hình ảnh phụ nữ Hội An văn minh, hiền hòa, mến khách; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng môi trường thành phố xanh - sạch - đẹp, xây dựng Hội An là điểm đến du lịch xanh, an toàn và thân thiện.

Dịp này, Hội LHPN thành phố trao 125 suất quà cho cán bộ, hội viên khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023 (trị giá 350 nghìn đồng/suất) và tổ chức đổi rác lấy sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.