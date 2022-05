(QNO) - Ngày 30.5, TP.Hội An phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2022.

TP.Hội An trao 50 suất quà tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em. Ảnh: PHÚ TOÀN

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay Hội An tiếp tục chú trọng công tác phòng chống xâm hại trẻ em; đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình liên quan đến trẻ em; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em...

Bên cạnh đó sẽ tổ chức các hoạt động hè tạo môi trường vui chơi, sinh hoạt an toàn, lành mạnh, bổ ích góp phần giáo dục thanh thiếu nhi phát triển toàn diện; chuẩn bị kiến thức cho các em bước vào năm học mới 2022 - 2023.

Tại lễ phát động, UBND TP.Hội An và UBND các xã, phường ký cam kết tạo môi trường an toàn, không xâm hại, bạo lực trẻ em tại cộng đồng. TP.Hội An cũng trao tặng 50 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập (500 nghìn đồng/suất).