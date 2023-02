Hội An tấp nập khách đến du xuân, phí trông giữ xe, thuê xe vẫn ổn định

(QNO) - Những ngày này, du khách thập phương tấp nập đến Hội An để du xuân và thưởng thức nhiều sự kiện Tết Nguyên tiêu Quý Mão 2023, nhiều người tỏ ra khá hài lòng khi giá vé gửi và cho thuê xe không... "bão giá".

Những ngày này, dịch vụ giữ xe ở Hội An rất đắt khách.

Nhiều ngày qua, nhất là dịp Tết Nguyên tiêu, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tìm về phố cổ Hội An tham quan, bằng nhiều phương tiện như ô tô, xe máy.

“Bình ổn giá trước giờ chắc chỉ có du lịch ở Hội An. Giữ xe máy thì 5 nghìn đồng/1 lượt, xe ô tô là 30 nghìn đồng/1 lượt. Không có chuyện “bão giá” vì lý do có lễ hội hay sự kiện khác” - bà Phan Thị Lệ Nga, người làm dịch vụ giữ xe TP.Hội An khẳng định.

Giá giữ xe máy và ô tô vẫn giữ nguyên không thay đổi từ trước dịp Tết Nguyên đán đến nay.

Giữ xe ô tô với mức giá 30 nghìn đồng/1 lượt.

Xe máy là 5 nghìn đồng/1 lượt.

Số lượng xe gửi trên các tuyến đường Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu tăng đột biến so với ngày thường, nhưng giá vé giữ xe không tăng. Chủ các điểm giữ xe còn niêm yết giá trước cổng ra vào, quy định thời gian gửi và lấy xe để du khách nhận biết dễ dàng.

Du khách Nguyễn Mai Chi đến từ Đà Nẵng chia sẻ, cô thường xuyên đi chơi tại Hội An mỗi dịp có các lễ hội. Điều đặc biệt mà Chi luôn yêu mến phố Hội là các dịch vụ hầu như không tăng giá dù là thời điểm nào trong năm.

Lượng khách đổ về Hội An mùa Tết Nguyên tiêu Quý Mão 2023 tăng cao.

Tại Hội An, cho thuê xe đạp chỉ với mức giá 50 nghìn đồng/1 lượt.

Cạnh đó, nhiều chủ bãi giữ xe còn cho thuê xe đạp với giá cả phải chăng, để du khách có thể trải nghiệm, ngắm cảnh trong và ngoài thành phố một cách thoải thích.

Bà Phan Thị Xuyến – người làm dịch vụ cho thuê xe đạp cho biết: “Dịp lễ Tết Nguyên tiêu khách du lịch ở đây đông như hội. Những người cho thuê xe đạp như tôi cũng chỉ lấy giá 50 nghìn đồng/1 lượt. Cũng không quy định giờ giấc trả xe, trong 1 ngày khách về lại điểm thuê xe là được”.

Du khách thuê xe đạp tham quan quanh phố cổ.

Niêm yết giá như thế này làm du khách yên tâm

[VIDEO] – Chia sẻ của người cho thuê, giữ xe và khách du lịch về câu chuyện phải chăng giá cả mùa Tết Nguyên tiêu Quý Mão 2023 ở Hội An: