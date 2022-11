Hội An thực tập chữa cháy và cứu nạn

Ngày 28/10, UBND TP.Hội An phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Quảng Nam) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư - chợ Hội An, nơi có 990 quầy hàng kinh doanh cố định của các hộ tiểu thương.

Diễn tập cứu người trong đám cháy - công việc được ưu tiên hàng đầu khi xảy ra sự cố cháy. Ảnh: Q.H

Tình huống giả định

Tham gia thực tập gồm 90 người thuộc lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an Hội An, Điện lực Hội An, Công an phường Minh An, dân phòng, dân quân phường, y tế phường Minh An, các hộ dân xung quanh chợ, Ban Quản lý chợ Hội An và các hộ tiểu thương. Phương tiện huy động 5 xe cơ giới, trong đó 3 xe chữa cháy, 1 xe bơm chữa cháy và 1 xe chở máy bơm chữa cháy.

Chợ Hội An diện tích hơn 8.000m2, nằm trong khu dân cư khối An Định, phường Minh An. Giả định tình huống cháy tại chính giữa ki ốt bán giày dép và cháy lan sang các quầy hàng lân cận ở tầng 1 của chợ, đơn nguyên Bạch Đằng.

Chất cháy chủ yếu là da, vải, gỗ, nhựa, giấy trên diện tích cháy khoảng 250m2, nguyên nhân là do vi phạm quy định về PCCC. Nếu không tổ chức chữa cháy kịp thời sẽ dẫn đến cháy toàn bộ chợ và cháy lan qua khu dân cư.

Lực lượng PCCC tham gia diễn tập. Ảnh: QH

Khi lực lượng tại chỗ phát hiện ra cháy, đã nhanh chóng báo động để mọi người tham gia chữa cháy, nhưng do đám cháy phức tạp, thời gian cháy tự do kéo dài nên ngọn lửa không được dập tắt mà còn bùng phát mạnh.

Sau khi nhận tin có cháy, các lực lượng như công an, dân phòng và dân quân phường đã có mặt để di chuyển hàng hóa, cứu người bị nạn, bảo vệ hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực xung quanh chợ.

Công an TP.Hội An có mặt để điều tiết phân làn, cắt đường đảm bảo giao thông tại khu vực chữa cháy và phục vụ cho các phương tiện chữa cháy hoạt động. Lực lượng y tế phường cũng có mặt để sơ cấp cứu ban đầu cho những người bị thương.

Sau đó, ngọn lửa tiếp tục bùng phát mạnh và lan lên tầng 2 gây cháy lớn, cần có sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Nam. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Đội PCCC&CNCH khu vực Bắc Quảng Nam thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Nam đã nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy với 14 cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Phối hợp nhịp nhàng

Ngay khi đến hiện trường, nghe báo cáo tình hình, chỉ huy lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN đã ra lệnh cho một tổ trinh sát, cứu người vào bên trong chợ để trinh sát đám cháy và tìm kiếm cứu người bị nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm, cứu người bị thương, ngạt khói bị ngất đang mắc kẹt bên trong đám cháy ra nơi an toàn. Các xe chữa cháy đã triển khai đội hình 2 lăng B với lưu lượng phun 3,5l/s để phun nước chữa cháy; đồng thời triển khai lấy nước từ hệ thống cấp nước chữa cháy của chợ để công tác tổ chức chữa cháy được liên tục.

Nhận thấy tình hình đám cháy diễn biến phức tạp, Chỉ huy Cảnh sát PCCC&CHCN đã báo cáo về Trung tâm Thông tin chỉ huy của đơn vị đề nghị chi viện thêm lực lượng, phương tiện chữa cháy.

Sau đó nhanh chóng triển khai phương tiện hút nước từ sông Thu Bồn để truyền nước trực tiếp cho các xe chữa cháy để đảm bảo nguồn nước được liên tục. Lúc này công tác cứu người, cứu tài sản cũng đã kết thúc, các lực lượng đang tập trung cho công tác tổ chức chữa cháy. Sau một thời gian, đám cháy bắt đầu được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó.

Trung tá Nguyễn Xuân Linh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Nam, nói: “Qua thực tập đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về PCCC cho các lực lượng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC , đảm bảo an toàn PCCC tại chợ và khu dân cư phố cổ Hội An”.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Trưởng ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư - chợ Hội An cho biết: “Người dân, doanh nghiệp, chính quyền và các lực lượng phải có bước chuẩn bị, chủ động về công tác phòng cháy và việc tổ chức phối hợp hiệp đồng chữa cháy như tình huống đặt ra tại chợ Hội An là vô cùng cần thiết.

Buổi thực tập cho thấy sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các lực lượng, qua đó củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức trong công tác PCCC, góp phần bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.