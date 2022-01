Hội An: Trao 177 phần quà Tết cho bà con khu phong tỏa do Covid-19

(QNO) - Sáng nay 12.1.2022, tại khối phố An Hội, UBND phường Minh An, thành phố Hội An đã tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” cho bà con đang sinh sống trong khu vực phong tỏa do Covid-19.

Trao quà Tết cho 177 hộ gia đình trong khu phong tỏa.

Nhận phần quà của gia đình, bà Phạm Thị Quý, nhà số 15/24 đường Ngô Quyền, chia sẻ: “Vì cách ly, chỉ ở nhà nên ai giúp đỡ chi thì mừng cái nấy, vậy là vui 3 ngày xuân”.

Không chỉ mỗi hộ bà Phạm Thị Quý, tất cả 177 hộ gia đình tại đây đều được trao một phần quà trị giá 500 nghìn đồng từ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Từ 12h ngày 12.1.2022, thành phố Hội An dỡ bỏ phong tỏa đối với khối phố An Hội, phường Minh An.

Bắt đầu từ 12h ngày 27.12.2021, do xuất hiện các ca dương tính trên địa bàn, UBND thành phố Hội An đã quyết định khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời khu vực có nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đối với kiệt 15, đường Nguyễn Hoàng, khối phố An Hội, phường Minh An đối với 15 hộ gia đình, 85 nhân khẩu. Trước tình hình số ca mắc Covid-19 liên tục tăng, khu vực có nguy cơ lây nhiễm rất cao này tiếp tục mở rộng phong toả gồm 177 hộ với 748 nhân khẩu. Đến nay, trong khu vực đã có 117 trường hợp dương tính với SARS-COVI-2.