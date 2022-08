Hội LHPN tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở

Từ ngày 25 - 27.8, tại huyện Bắc Trà My, Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 cho hơn 70 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN các xã, thị trấn thuộc các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Tham gia tập huấn, học viên nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Điều lệ hội, chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”; hướng dẫn phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến; kiến thức pháp luật kỹ năng trợ giúp cho nạn nhân bạo lực gia đình.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao năng lực cho cán bộ phụ nữ và tạo điều kiện để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội.