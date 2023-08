Tại không gian mới, hiện đại của khu đô thị An Phú (khối phố An Hà Nam, phường An Phú, TP.Tam Kỳ), nhân dân 8 khối phố trên địa bàn phường An Phú vừa cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại hội trại “Đại đoàn kết toàn dân”.

Hội trại “Đại đoàn kết toàn dân” phường An Phú để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: ĐÔNG ANH

Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú cho biết, hội trại “Đại đoàn kết toàn dân” diễn ra trong 3 ngày (từ 18 - 20/8), được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn nhằm biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường.

Tại hội trại, các hoạt động hội thi (thi đấu cờ tướng, nấu “Bữa cơm đại đoàn kết”, trưng bày sản phẩm OCOP, thi “Cán bộ mặt trận - hòa giải viên giỏi”…) đã thu hút sự tham gia, tranh tài sôi nổi giữa nhân dân 8 khối phố.

Điểm nhấn đáng chú ý là lễ kỷ niệm 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hội thi văn nghệ với 2 nội dung thi tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng văn minh đô thị, tuyên truyền pháp luật… thu hút đông đảo nhân dân tham dự.

Đông đảo người dân đến tham gia cổ vũ cho các đội thi tham gia hội trại. Ảnh: ĐÔNG ANH

Hội trại ấn tượng về hình thức và sự sáng tạo trong các nội dung hoạt động. Trong đó, hội thi “Cán bộ mặt trận - hòa giải viên giỏi” là một trong những hoạt động thu hút sự tham dự, cổ vũ của đông đảo người dân.

Trong hội thi, những người làm công tác mặt trận, đoàn thể ở khối phố đã có cơ hội được thể hiện năng khiếu của mình thông qua các tiểu phẩm, phần thi trả lời các câu hỏi tình huống trong thực tế liên quan đến các chủ đề sát với tình hình thực tế địa phương như vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, mở rộng kiệt hẻm, tranh chấp đất đai…

Đến tham gia hội trại và theo dõi các phần thi vui nhộn, bà Lê Thị Huệ (khối phố Phú Phong, phường An Phú) chia sẻ: “Hội trại năm nay người dân đến tham dự rất đông. Ở các phần thi, các đội đã thể hiện xuất sắc, vừa đem lại tiếng cười cho mọi người đồng thời truyền tải những bài học, câu chuyện thực tế trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân”.

Trong chương trình hội trại, phường An Phú trao hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết (50 triệu đồng/nhà) do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai tài trợ; trao 50 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (500 nghìn đồng/suất) và 5 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi trước thềm năm học mới 2023 - 2024. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà và trao học bổng, xe đạp hơn 183 triệu đồng.