Hơn 1.500 phòng lưu trú ưu đãi cho chuyên gia, người lao động

(QNO) - Tin từ Sở VH-TT&DL, đến sáng nay 21.7 đã có 30 cơ sở lưu trú tại 5 địa phương hưởng ứng chương trình ưu đãi giá phòng cho chuyên gia, người lao động lưu trú để phòng chống dịch Covid-19.

Khách sạn The Citadines Pearl Hoi An (Hội An) dành nhiều phòng ưu đãi hỗ trợ chuyên gia, người lao động lưu trú phòng dịch. Ảnh: Q.T

Cụ thể, tại TP.Tam Kỳ có 7 khách sạn: Biển Tam Thanh, Ven sông Bàn Thạch, Anh Huy, Lê Dung, Trâm Oanh, Hương Sưa, Mường Thanh Tam Kỳ.

TP.Hội An có 7 khách sạn: Vườn Hoa Hồng, The Citadines Pearl Hoi An, Sea'lavie Boutique Resort and Spa, La Siesta Hoi An Resort & Spa, Beachside Boutique Resort, Almanity Hoi An Wellnes Resort, biệt thự du lịch làng Hội An.

Thị xã Điện Bàn có 9 khách sạn: Hà My 1, Hà My 2, Miền Trung, Tân Khang, Hamy Beachside Villa, Hải My homestay, Mango Beach homestay, Motel New Sky, Motel Mười Mười.

Huyện Núi Thành có 6 khách sạn: Thanh Lịch, Thắng Lợi, Phương Tây, Sky, Minh Tuệ, NaniMax.

Huyện Duy Xuyên có 1 cơ sở là Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An (Hoiana).

Các cơ sở trên dành hơn 1.500 phòng các loại với giá ưu đãi giảm 20 - 70% so với giá thông thường để hỗ trợ chuyên gia, người lao động lưu trú lại Quảng Nam yên tâm làm việc.

Trong đó, mức giá rẻ nhất cho người lao động là 110 nghìn đồng/ngày, đối với chuyên gia khoảng 300 nghìn đồng/ngày.