Hơn 2 tỷ đồng thuê bao dịch vụ phục vụ công tác phòng chống thiên tai

UBND tỉnh vừa phê duyệt thuê bao dịch vụ trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh từ năm 2024-2027.

Theo đó, sẽ thuê bao dịch vụ đối với 17 trạm đo mưa chuyên dùng tại những địa điểm thuộc các địa phương: phường An Mỹ (Tam Kỳ), Quế Lưu (Hiệp Đức), Duy Trung (Duy Xuyên), Trà Giáp (Bắc Trà My), Phước Ninh, Quế Trung, Quế Phước (Nông Sơn), Đại Đồng (Đại Lộc), Tiên Phong, Tiên Hà (Tiên Phước), Phước Chánh, Phước Thành (Phước Sơn), Điện Hồng (Điện Bàn), Tam Đại (Phú Ninh), Bình Lâm, Thăng Phước, Sông Trà (Hiệp Đức). Ngoài ra, thuê bao dịch vụ đối với 3 trạm đo mưa kết hợp với đo mực nước tại các trạm quan trắc cầu Hà Tân (Đại Lãnh, Đại Lộc), Hương An (Quế Sơn), Vĩnh Điện (Điện Bàn).

UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện. Thời gian thực hiện thuê bao dịch vụ trong vòng 4 năm, từ 2024-2027 với kinh phí hơn 2 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.

Việc thuê bao dịch vụ nêu trên nhằm tăng cường mạng lưới trạm quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành phòng chống thiên tai. Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và phát bản tin dự báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; kết nối, truyền tin, chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn với hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS)...