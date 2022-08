Hơn 27 nghìn lượt lao động được đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

(QNO) - Sáng nay 15.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến sáng nay. Ảnh: D.L

Hồ sơ tăng nhanh

Trong ngày hôm nay 15.8, Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ sẽ hết hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định.

Số liệu từ Sở LĐ-TB&XH cập nhật cho đến hết ngày 14.8, có 14 địa phương cấp huyện đã có doanh nghiệp (DN) gửi hồ sơ, số lao động (LĐ) đề nghị hỗ trợ là 27.242 lượt người, số tiền dự kiến hơn 14,4 tỷ đồng. 4 địa phương chưa có hồ sơ phát sinh cho đến sáng ngày 15.8 là Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My.

Trong đó, UBND cấp huyện đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 12.597 lượt LĐ của 204 DN, với số tiền hỗ trợ hơn 6,5 tỷ đồng. Các địa phương đã chi hỗ trợ cho 5.221 LĐ ở 113 DN, với số tiền đã chi hơn 2,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 44% so với số tiền đã có quyết định phê duyệt).

Tất cả doanh nghiệp phải có cam kết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 08. Ảnh: D.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định từ cuộc họp ngày 11.8 đến nay đã có sự chuyển biến tích cực, số DN gửi hồ sơ tăng gấp đôi, số LĐ đề nghị hỗ trợ từ chính sách tăng gần 3 lần. Điều này thể hiện rằng các địa phương đã vào cuộc tích cực, làm việc cật lực cả ngày nghỉ để đôn đốc, hỗ trợ DN có hồ sơ gửi đến Phòng LĐ-TB&XH các địa phương.

Theo thông tin từ UBND thị xã Điện Bàn tại cuộc họp, đến nay gần 11 nghìn LĐ của 114 DN đã gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ (tăng 75 DN so với báo cáo trong ngày 11.8), số tiền dự kiến gần hơn 5,6 tỷ đồng. Các DN còn lại trên địa bàn thị xã đã có cam kết gửi đến UBND thị xã qua Phòng LĐ-TB&XH thị xã Điện Bàn.

Với TP.Hội An, đến 9g ngày 15.8, đã có hồ sơ của 32 DN với 759 người LĐ, tăng lên hơn 300 hồ sơ so với báo cáo tại cuộc họp ngày 11.8. Trong ngày hôm nay, TP.Hội An sẽ có quyết định giải quyết hoàn toàn hồ sơ đang còn tại Phòng LĐ-TB&XH đang thẩm định.

Khẩn trương ngay trong ngày 15.8



Các địa phương đều đang tốc lực thực hiện các phần việc trong ngày 15.8. Ảnh: D.L

Tại cuộc họp trực tuyến, ông Đỗ Hữu Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang báo cáo rằng đến nay huyện có tiếp nhận đề nghị của Thủy điện Sông Kôn có 5 hồ sơ của người LĐ, huyện sẽ lập đoàn kiểm tra để thực hiện chính sách. Tuy nhiên, Đông Giang chưa thực hiện việc yêu cầu DN ký cam kết, nên ông Tuấn yêu cầu Đông Giang kiểm tra thông qua cơ quan BHXH nếu 5 DN có đóng BHXH, không phải lập đoàn kiểm tra vì chỉ còn vài tiếng đồng hồ là đóng hồ sơ. Và Đông Giang cũng phải yêu cầu DN, hợp tác xã ký cam kết nếu không có người LĐ thuộc diện được hưởng chính sách, nếu huyện không làm việc này thì phát sinh hồ sơ hoặc đơn thư của người LĐ thì huyện Đông Giang phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, ông Tơ Ngôl Với - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết đến nay huyện chỉ có 31 trường hợp có thuê nhà ở đủ điều kiện hỗ trợ, sáng nay sẽ thẩm định để phê duyệt trong ngày 15.8. Các DN còn lại đã ký cam kết với UBND huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đối với huyện Nam Trà My, đến nay không có hồ sơ phát sinh, và tất cả 34 DN, 4 hợp tác xã trên địa bàn huyện đã có cam kết.

Huyện Tây Giang cũng không có hồ sơ phát sinh, nhưng chưa có cam kết của DN với huyện nên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã yêu cầu huyện ngay trong ngày 15.8 phải có cam kết của DN.

Tất cả các địa phương khác đều đang tập trung cho việc tiếp nhận hồ sơ từ DN gửi đến Phòng LĐ-TB&XH, phối hợp với các ngành thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện ban hành quyết định hỗ trợ. Tất cả hồ sơ của DN sẽ được tiếp nhận cho đến cuối giờ làm việc ngày 15.8 theo đúng quy định. Và cam kết của DN cũng được các địa phương yêu cầu DN thực hiện, gửi về UBND huyện qua Phòng LĐ-TB&XH (trực tiếp hoặc qua zalo) đến hết buổi sáng ngày 15.8.

Lần nữa, ông Tuấn cũng yêu cầu tất cả địa phương phải có cam kết của DN, gửi báo cáo về cơ quan thường trực là Sở LĐ-TB&XH vào cuối giờ làm việc ngày 15.8. Nếu các địa phương không thực hiện khâu thủ tục này, phát sinh khiếu nại khiếu kiện của người LĐ thì địa phương chịu trách nhiệm. Trường hợp DN đã được yêu cầu thực hiện cam kết nhưng không thực hiện thì DN tự chịu trách nhiệm chi trả chế độ cho người LĐ theo quy định của Quyết định 08 nếu phát sinh khiếu nại của người LĐ do DN quản lý.