Hơn 2.800 hộ dân được sơ tán do ảnh hưởng bão số 5

(QNO) - Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 6 giờ sáng nay 12.9 toàn tỉnh đã sơ tán 2.869 hộ dân với 9.108 nhân khẩu đến nơi an toàn để tránh bão và mưa lớn.

Ngư dân Núi Thành neo buộc tàu thuyền tránh bão chiều 11.9. Ảnh: M.C

Cụ thể: Hội An sơ tán 946 hộ/3.642 khẩu, Tam Kỳ 700 hộ/1452 khẩu, Nam Trà My 28 hộ/116 khẩu, Đông Giang 91 hộ/328 khẩu, Núi Thành 69 hộ/247 khẩu, Phước Sơn 278 hộ/1.116 khẩu, Tây Giang 42 hộ/151 khẩu, Duy Xuyên 178 hộ/401 khẩu, Bắc Trà My 66 hộ/266 khẩu, Điện Bàn 471 hộ/1.389 khẩu.

Tính đến 5 giờ sáng nay, Quảng Nam có 137 tàu/2.698 lao động còn đang hoạt động trên biển. Trong đó 42 tàu/274 lao động hoạt động gần bờ; 31 tàu/273 lao động hoạt động tại khu vực Hoàng Sa, 64 tàu/2.151 lao động hoạt động tại Trường Sa. Tất cả tàu đã nhận được thông báo về diễn biến và hướng đi của cơn bão.

Về thu hoạch lúa hè thu, đến nay có 30.397ha được thu hoạch, năng suất ước đạt 54 tạ/ha. Hiện còn khoảng hơn 6.200ha lúa chưa thu hoạch tại Điện Bàn (1.000ha), Phú Ninh (300ha), Đại Lộc (480ha), Duy Xuyên (590ha), Thăng Bình (842ha)…

Từ 19 giờ đêm qua 11.9 đến 5 giờ 30 sáng nay, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến hơn 40mm, có nơi cao hơn như Trà Giáp (Bắc Trà My) 122,8mm, Tam Trà (Núi Thành) 147,6mm...

Dự báo hôm nay các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến 80 - 120mm, có nơi hơn 150mm; vùng núi phía bắc phổ biến 40 - 80mm, có nơi hơn 100mm.