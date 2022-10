Hơn 4.100 ngôi nhà bị ngập sâu do mưa lớn

Cô giáo mầm non vùng cao Nam Trà My mạo hiểm ôm cây vượt lũ đến trường

P.V | 15/10/2022 - 10:31

(QNO) - Hình ảnh cô giáo vùng cao ôm thân cây to vượt qua dòng suối lũ để về điểm trường đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người khá xúc động. Cô giáo trong bức ảnh là một giáo viên mầm non ở điểm trường nóc Ông Bình ở thôn 3, xã Trà Dơn (Nam Trà My).