Hơn 61,5 tỷ đồng cải thiện an sinh cho trẻ em Nam Trà My

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ Chương trình vùng huyện Nam Trà My do tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVI-V) tài trợ và giao UBND huyện Nam Trà My làm chủ chương trình.

Chương trình thực hiện từ tháng 12/2022 đến tháng 9/2027 với tổng vốn viện trợ không hoàn lại hơn 61,5 tỷ đồng. Theo đó, sẽ cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương trên địa bàn 5 xã: Trà Mai, Trà Vinh, Trà Nam, Trà Don và Trà Vân.

Trọng tâm của chương trình là tập trung 4 mục tiêu: trẻ em gái và trai được bảo vệ khỏi tất cả hình thức xâm hại bạo lực và được tham gia vào các quá trình ra quyết định liên quan đến các em; giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn và bệnh tật ở trẻ em dưới 5 tuổi; hộ gia đình có thu nhập bền vững để đáp ứng an sinh trẻ em; xây dựng một cộng đồng đáng tin cậy và không ngừng chăm sóc trẻ em tại các vùng chương trình của Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt khoản viện trợ Chương trình vùng huyện Nam Giang do WVI-V tài trợ với kinh phí hơn 6,25 tỷ đồng cũng với mục tiêu cải thiện an sinh cho trẻ em Nam Giang.