Hơn 62,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình vùng huyện Nam Giang

Viện trợ hơn 1 tỷ đồng tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em

AN BÌNH | 23/08/2022 - 16:00

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ dự án “Tăng cường tiêm chủng vắc xin viêm não Nhật Bản trong thời gian đại dịch Covid-19” do Tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) tài trợ.