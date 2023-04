Hơn 8,7 tỷ đồng hỗ trợ học sinh và phụ nữ khó khăn ở Quế Sơn

UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ dự án hỗ trợ cộng đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tư vấn, hỗ trợ y tế dành cho phụ nữ mang thai thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Dự án do tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK) viện trợ không hoàn lại với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2028.

Theo đó, sẽ có khoảng 1.000 học sinh được tiếp cận các lớp học bổ trợ kiến thức các môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Tin học, kỹ năng sống và sức khỏe tinh thần; tham gia các hoạt động ngoại khóa như STEM, rung chuông vàng, câu lạc bộ dành cho trẻ em gái…

Hơn 1.240 học sinh tiểu học và hơn 890 học sinh THCS trên địa bàn huyện Quế Sơn được trang bị kiến thức về sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống và được tiếp cận với những hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp và giúp can thiệp tham vấn tâm lý học đường với các trường hợp cần can thiệp tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, có khoản 100 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội được hỗ trợ kinh phí siêu âm ở các giai đoạn thai kỳ quan trọng nhằm tầm soát dị tật thai nhi, được tư vấn sức khỏe thai kỳ và trang bị kiến thức về sức khỏe tinh thần.