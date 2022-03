Honda ô tô Quảng Nam - Tam Kỳ tổ chức khóa huấn luyện lái xe an toàn

(QNO) - Ngày 19.3.2022, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra khóa huấn luyện lái xe an toàn do Honda ô tô Quảng Nam - Tam Kỳ tổ chức theo tiêu chuẩn Honda Việt Nam.

Chương trình huấn luyện lái xe an toàn diễn ra vào ngày 19.3 tới. Ảnh: BTC

Đây là chương trình thường niên được Honda ô tô Quảng Nam - Tam Kỳ phối hợp Honda Việt Nam tổ chức nhằm huấn luyện, nâng cao hơn nữa kỹ năng lái xe an toàn, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông.

Trong khuôn khổ chương trình, Honda ô tô Việt Nam sẽ cử chuyên gia thuyết trình các bài giảng về tầm quan trọng của lái xe an toàn, phim tài liệu về an toàn giao thông, hậu quả của việc lái xe không an toàn, năng lực cần thiết của lái xe an toàn, Luật Giao thông đường bộ, hành vi tham gia giao thông an toàn, phán đoán và phòng tránh rủi ro.

Kết thúc bài giảng là phần thực hành kỹ năng lái xe an toàn như: cảm nhận không gian xe, phản xạ gấp khi gặp chướng ngại vật, kỹ thuật cua cọc tiêu và ghép xe vào nơi đỗ.

Trong phần trải nghiệm “Bài thi hình tổng hợp”, học viên được thực hiện đầy đủ các thao tác xử lý tình huống thường gặp, đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân và các phương tiện khi tham gia giao thông. Kèm theo đó là nhiều phần quà giá trị tặng học viên khi tham gia chương trình.