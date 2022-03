Tiếp nối thành công của các chương trình đã được triển khai, sáng 19.3, Công ty Honda Ôtô Việt Nam phối hợp với đại lý Honda Ôtô Quảng Nam - Tam Kỳ tổ chức chương trình hướng dẫn lái xe an toàn cho các học viên là khách hàng của đại lý tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Honda Ôtô Quảng Nam - Tam Kỳ tổ chức thành công chương trình lái xe an toàn. Ảnh: HONDA

Chương trình hướng dẫn lái xe an toàn nhằm giúp mọi người mở rộng nhận thức về an toàn giao thông và lái xe an toàn, đồng thời hướng dẫn một số phương pháp lái xe an toàn cơ bản cũng như kỹ năng phán đoán và xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Tham gia chương trình, các học viên được chia sẻ kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông bằng xe ô tô, gồm có 2 phần: tầm quan trọng của lái xe an toàn và năng lực cần thiết để lái xe an toàn.

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình và chuyên nghiệp từ các chuyên gia, các học viên được đi sâu tìm hiểu và thực hành các kỹ năng phán đoán phòng tránh rủi ro, sử dụng phanh ABS, kỹ thuật ghép xe, tiến lùi cọc tiêu thẳng và cua vòng số 8... Từ những trải nghiệm đó, học viên sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân khi tham gia giao thông một các an toàn và hiệu quả.

Sau chương trình đào tạo lý thuyết và trải nghiệm thực tế, các học viên được trao giấy chứng nhận lái xe an toàn và quà tặng từ Honda Việt Nam và Honda Quảng Nam - Tam Kỳ.

Đây là chương trình được tổ chức thường xuyên của đại lý Honda Ôtô Quảng Nam - Tam Kỳ với mong muốn góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho mọi người khi sử dụng ô tô, tham gia giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả nước vì “An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội”.

Để trở thành học viên của các chương trình tiếp theo, hãy liên hệ Honda Ôtô Quảng Nam - Tam Kỳ qua hotline: 02353.54 5.556.