Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

(QNO) - Sáng 12/5, tại TP.Đà Nẵng, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Việt Nam phối hợp các bên liên quan tổ chức hội thảo “Hướng dẫn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC” cho tổ chức, doanh nghiệp các tỉnh thành miền Trung.

Hội thảo thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia. Ảnh: K.L

Cơ quan quản lý và chuyên gia khách mời đã hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng quy định pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hiện nay. Nhất là liên quan tới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành (kèm theo Thông tư 06 ngày 30/11/2022), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện PCCC do Bộ Công an ban hành ngày 28/12/2021, Tiêu chuẩn quốc gia về phương tiện PCCC cho nhà và công trình do Bộ KH-CN ban hành ngày 28/2/2023.

Cụ thể, đối với thẩm quyền thiết kế về PCCC, trong thời kỳ chuyển tiếp, công trình đã được góp ý thiết kế cơ sở, thẩm duyệt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn phiên bản trước hoặc công trình đã thực hiện chỉnh sửa thiết kế PCCC theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ theo phiên bản quy chuẩn QCVN trước; công trình đã được thẩm duyệt điều chỉnh, cải tạo mà thiết kế điều chỉnh, cải tạo không làm thay đổi quy mô, công năng chính của nhà… thì được áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn phiên bản trước.

Trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thiết kế đề xuất áp dụng một số quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ban hành có yêu cầu thấp hơn so với quy chuẩn, tiêu chuẩn phiên bản trước thì có thể được thẩm duyệt theo nội dung của quy chuẩn, tiêu chuẩn mới.



Trang bị phương tiện PCCC được xem là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: K.L

Cơ quan quản lý cũng hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm duyệt như tính toán, thiết kế kết cấu chịu lửa; giải pháp ngăn cháy; giải pháp thoát nạn; trang bị phương tiện PCCC; giải pháp chống tụ khói; cấp nước chữa cháy ngoài nhà cho một số loại hình công trình đặc thù.

Riêng đối với nghiệm thu về PCCC, các công trình được nghiệm thu từng phần theo nguyên tắc hạng mục công trình nghiệm thu phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về PCCC theo nội dung đã được thẩm duyệt thiết kế và có thể hoạt động độc lập, không bị ảnh hưởng bởi các hạng mục, công trình đang tiếp tục thi công.

Với các công trình thi công sơn chống cháy, cần tính toán thiết kế kết cấu chịu lực công trình trong điều kiện làm việc chịu lửa. Sau đó căn cứ điều kiện thực tế đã thiết kế, thi công để có phương án tháo gỡ như thay thế lớp sơn chống cháy đã thi công bằng lớp sơn chống cháy khác đảm bảo chất lượng hoặc sử dụng các giải pháp bọc bảo vệ khác cho kết cấu…