Hương liệu, thổ sản bản địa đóng góp vào sự phồn vinh của cảng thị Hội An trong quá khứ

(QNO) - Ngày 28.10, tại TP.Hội An, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức hội thảo khoa học "Hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam". Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu đến từ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Bảo tàng Quảng Nam, trường Đại học Quảng Nam...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T

Các đại biểu tham dự hội thảo đã chia sẻ, thảo luận xung quanh hai chủ đề chính gồm: hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam trong lịch sử; hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam: bảo tồn và phát triển

Nhiều thông tin đặc sắc, góc nhìn đa dạng về "kho báu" hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam đã được cung cấp tại hội thảo như: hương liệu và lâm thổ sản Hội An trong lịch sử giao thương Đàng Trong thời chúa Nguyễn, nguồn hàng trầm hương của Đàng Trong thế kỷ XVII - XVIII, tơ lụa trong thương mại của người Nhật Bản ở Hội An thế kỷ XVI - XVII, dầu rái Đại Lộc với sự phát triển của đô thị cổ Hội An...

Tổ yến là mặt hàng giá trị cao một thời được xuất đi khắp thế giới thông qua cảng thị Hội An. Ảnh: Q.T

Sự phong phú và quý hiếm của hương liệu, thổ sản bản địa đã trở thành mặt hàng chiến lược góp phần cho sự phồn vinh của cảng thị Hội An trong nhiều thế kỷ. Thông qua thương cảng Hội An, nhiều loại hàng hóa đặc hữu Quảng Nam với giá trị rất cao cũng đã được xuất đi khắp thế giới trong giai đoạn khoảng từ thế kỷ XVI - XVIII như: trầm hương/kỳ nam, quế, tiêu, hải sâm, tổ yến, ngà voi, sừng tê giác, tơ lụa, vàng thô...

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất để cơ quan chức năng tham khảo, phát huy giá trị của kho tàng hương liệu, thổ sản địa phương trong bối cảnh mới trên nền tảng thế hệ tiền nhân đã tạo dựng.

Được biết, Hội An cũng đã có chủ trương thiết lập một bảo tàng chuyên đề về hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam trong thời gian tới.