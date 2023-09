Huyện đoàn Tiên Phước tổ chức trung thu cho thiếu nhi

(QNO) - Chiều 18/9, Huyện đoàn Tiên Phước phối hợp Trung tâm Tình nguyện quốc gia tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tại xã Tiên Cảnh.

Thiếu nhi xã Tiên Cảnh xem biểu diễn văn nghệ tại chương trình “Trung thu cho em”. Ảnh: N.HƯNG

Tham gia chương trình, hơn 250 thiếu nhi trên địa bàn xã Tiên Cảnh được trải nghiệm gian hàng “Ẩm thực 0 đồng” để chọn món ăn yêu thích; xem văn nghệ và múa lân do học sinh trên địa bàn thể hiện.

Dịp này, chương trình trao tặng 10 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất) và 250 suất quà trung thu (trị giá 150 nghìn đồng/suất) cho thiếu nhi; tặng 50 bộ học liệu Bee’s Smart “Học say mê, chơi thỏa thích” (trị giá 390 nghìn đồng/bộ) cho trẻ mầm non, mẫu giáo. Tổng kinh phí chương trình hơn 60 triệu đồng do Trung tâm Tình nguyện quốc gia tài trợ.

Thiếu nhi hào hứng xem múa lân. Ảnh: N.HƯNG