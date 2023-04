AN BÌNH | 18/04/2023 17:57

(QNO) - Tổ công tác Đề án 06 của UBND tỉnh vừa có Công văn đề nghị các sở, ban ngành, UBND các cấp thực hiện các phương thức khai thác thông tin dân cư thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết hiệu lực từ ngày 1/1/2023 và không yêu cầu xác nhận chứng minh nhân dân 9 số.

Thẻ CCCD có mã QR tại mặt trước và chip điện tử ở mặt sau. Nguồn: internet

Theo đó, để tiếp tục triển khai hiệu quả các phương thức khai thác thông tin dân cư dần thay thế các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết hiệu lực (từ ngày 1/1/2023), Tổ công tác Đề án 06 đề nghị các sở ngành, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch dân sự. Trong đó, tạo điều kiện tối đa, cấp giấy xác nhận thông tin cư trú trong thời hạn 1 ngày cho công dân.

Trường hợp công dân nộp hồ sơ cấp giấy xác nhận thông tin cư trú qua cổng dịch vụ công do nguyên nhân khách quan, chưa giải quyết ngay được, phải tiếp nhận, giải quyết bằng hình thức thủ công, không để công dân đi lại nhiều lân, gây bức xúc, dư luận xấu.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào thông tin trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, thông báo số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú và nghiên cứu, sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết TTHC, giao dịch dân sự. Tập trung rà soát các quy định, TTHC liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung thay thế cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú 2020. Tuyệt đối không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Các sở, ban ngành, UBND các cấp, đơn vị, tổ chức có liên quan không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh nhân dân 9 số khi đã có thông tin trên mã Qrcode của thẻ CCCD.

Sở TT-TT chủ trì, phối hợp Công an tỉnh đảm bảo hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin hệ thống hướng dẫn thực hiện chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm sử dụng thông tin về cư trú của công dân thay cho yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh trong giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự và công tác chuyên môn.