Khẩn trương khắc phục sạt lở bờ sông Vu Gia

(QNO) - Sáng nay 20/10, lực lượng quân sự, cơ quan chức năng của huyện Đại Lộc và người dân các xã Đại An, Đại Cường tham gia khắc phục bờ sông Vu Gia bị sạt lở hôm ngày 18/10 vừa qua.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đôi, công an, dân quân tự vệ và người dân được huy động để khắc phục sạt lở bờ sông Vu Gia. Ảnh: N.Q

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm, bên bờ sông Vu Gia đoạn chảy qua thôn Phú Nghĩa (xã Đại An, Đại Lộc) có tới hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng lực lượng các phòng ban của huyện và chính quyền, người dân xã Đại An, Đại Cường cùng nhau khắc phục sạt lở.

Trước đó, từ chiều 19/10, họ đã có mặt gia cố một số vị trí để có nền vững chắc trước khi tiến hành đổ đất khắc phục sạt lở.

Nhìn từ flycam, khu vực sạt lở ăn sâu vào đất sản xuất.

Vào bao đất, đóng cọc tre để bảo vệ chân bờ sông đang là giải pháp tạm thời. Ảnh: N.Q

Mỗi người một việc, các chiến sĩ luân phiên cho đất cho vào bao tải, buộc miệng bao lăn xuống bờ sông. Ngoài ra, chính quyền huyện Đại Lộc còn huy động 3 xe múc cỡ lớn để múc đất đắp bờ tại hiện trường.

Xe múc cỡ lớn cũng được đưa tới vùng sạt lở để múc đất. Ảnh: N.Q

Ông Ngô Uyên (58 tuổi, thôn Phú Nghĩa) cho biết, gia đình ông có 10 sào đất đang canh tác hoa màu đang giai đoạn thu hoạch nhưng đã bị nước cuốn trôi sạch. Khi đất canh tác bị sạt lở, chính quyền địa phương đã đến giúp khuân vác đồ dùng trong nhà đi sơ tán.

“Hoa màu trôi rồi, có thể trồng lại, tôi lo nhất là nhà ở gần sông, sợ trôi lúc nào không hay. Tôi mong mỏi chính quyền huyện sớm xây bờ đê kiên cố để yên tâm an cư” - ông Uyên lo lắng.

Vị trí xâm thực khá sâu.

Ông Lê Văn Quang (giữa) - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục sạt lở. Ảnh: N.Q

Sáng cùng ngày, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở để chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục bờ sông Vu Gia. Ông Quang cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện có rất nhiều công trình bị sạt lở, nặng nhất là khu vực bờ sông Vu Gia (thôn Phú Nghĩa), diện tích hư hại hơn 1,5ha, ăn sâu vào đất sản xuất.

“Đêm 18/10, huyện đã chỉ đạo UBND xã Đại An khẩn cấp di dời 7 hộ dân đi đến nơi đảm bảo an toàn. Ngày 19/10, khi nước rút, huyện đã họp khẩn tìm phương án khắc phục sạt lở. Trước mắt, chúng tôi vào bao đất, đóng cọc tre để giữ lại chân bờ sông.

Về lâu dài, sẽ báo cáo UBND tỉnh có phương án đầu tư lại đoạn bờ kè, phục hồi lại đất sản xuất, bảo vệ thôn xóm. Đại Lộc cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu kỹ về đập ngăn nước dẫn về nhà máy nước Đà Nẵng để làm sao mùa mưa không gây sạt lở khu vực này” - ông Quang chia sẻ.

Lực lượng dân quân ăn giữa buổi. Ảnh: N.Q

Hàng ngàn bao đất sẵn sàng lấp chân sông. Ảnh: N.Q