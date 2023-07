Khẳng định vai trò đại diện người lao động

Hôm nay 12/7, Công đoàn huyện Núi Thành tổ chức Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân viên chức, người lao động, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng Núi Thành thành thị xã và phát triển đô thị theo hướng hiện đại”.

Công đoàn huyện Núi Thành hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Những nghĩa cử đẹp

Công đoàn (CĐ) xã Tam Xuân 2 luôn quan tâm đến hoạt động xã hội, từ thiện. CĐ đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ xã thống kê những người có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. Đến nay tất cả cán bộ, công chức của xã đều nhiệt tình tham gia đóng góp 30.000 đồng/tháng, cán bộ không chuyên trách và hợp đồng đóng góp 15.000 đồng/tháng.

Nhiều năm qua CĐ xã Tam Xuân 2 duy trì hỗ trợ hằng tháng cho 2 người già yếu không nơi nương tựa với mức 300 nghìn đồng/tháng/người. Đến nay một cụ đã qua đời, CĐ tiếp tục chuyển sang hỗ trợ cho một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong 5 năm qua, CĐ huyện Núi Thành phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp tổ chức đào tạo, đào tạo lại tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, thi nâng bậc thợ hàng năm; xây dựng nguồn quỹ khuyến khích, hỗ trợ công nhân tự học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin; kịp thời khen thưởng, đãi ngộ đối với công nhân có tay nghề cao, công nhân có bằng lao động sáng tạo.

Năm 2020 khi thực hiện đề án công an chính quy về công tác tại xã, lực lượng công an xã Tam Xuân 2 chủ động tham gia các hoạt động của CĐ. Hằng năm đến ngày khai trường, công an xã đã có những món quà sách vở, tiền mặt hỗ trợ học sinh nghèo, động viên các em bước vào năm học mới. Công an xã tự đóng góp và kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài để giúp đỡ một cán bộ công an nghỉ hưu bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 3 triệu đồng.

Ông Trần Đà Thành - Chủ tịch CĐ cơ sở xã Tam Xuân 2 nói: “Ban Chấp hành CĐ kịp thời tranh thủ mọi nguồn lực để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt khó và mong muốn lan tỏa nghĩa cử chung tay vì cộng đồng”.

Bà Trần Thị Diệu Phúc - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành cho biết, công tác chăm lo, động viên công nhân - viên chức - người lao động (CNVCNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... thường xuyên được các cấp CĐ thực hiện kịp thời và đạt nhiều kết quả.

Trong 5 năm qua, đã hỗ trợ 3.656 lượt CNVCNLĐ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp CĐ thường xuyên phát động và được CNVCNLĐ hưởng ứng tích cực.

Ngoài vận động CNVCNLĐ thực hiện tốt các nguồn quỹ vận động như Quỹ vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, các cấp CĐ toàn huyện đã thực hiện đạt và vượt công tác vận động Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh hằng năm. Đã có 11 đoàn viên, công nhân trên địa bàn được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” với tổng số tiền 445 triệu đồng.

Đại diện cho người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành hiện có 117 CĐ cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc với tổng số 5.632 CNVCNLĐ. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ của huyện luôn đổi mới và đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của CĐ cấp trên.

Liên đoàn Lao động huyện chú trọng phổ biến pháp luật cho CNVCNLĐ, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, qua đó nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cũng như biết tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Các cấp CĐ huyện Núi Thành đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tạo được niềm tin, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho CNVCNLĐ; thể hiện tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đoàn viên CĐ; xứng đáng là trung tâm tập hợp, đoàn kết CNVCNLĐ trên địa bàn.

Bà Trần Thị Diệu Phúc cho biết, những năm qua CĐ các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCNLĐ, phát triển đoàn viên, thành lập, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh, hoạt động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đó, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức CĐ triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Núi Thành. Tiêu biểu như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Dạy tốt, học tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

“CĐ huyện Núi Thành luôn nâng cao vai trò đại diện người lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm CĐ, thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên, quy chế dân chủ cơ sở. Mục tiêu lớn nhất là góp sức xây dựng Núi Thành thành thị xã và phát triển đô thị theo hướng hiện đại” - bà Phúc nói.