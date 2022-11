Khảo sát lấy ý kiến người dân xã Trà Vinh sinh sống trên đất Kon Tum

Giải quyết chồng lấn địa giới hành chính giữa Quảng Nam và Kon Tum: Cần tôn trọng ý nguyện người dân

ALĂNG NGƯỚC - DIỄM LỆ | 22/06/2022 - 09:30

Chưa thể an cư sau những vướng mắc về địa giới hành chính kéo dài, hàng trăm hộ đồng bào Ca Dong ở thôn 3 (xã Trà Vinh, Nam Trà My) đề xuất nguyện vọng giữ nguyên vùng đất sinh sống, không di chuyển nơi ở và hộ khẩu về tỉnh Kon Tum nhằm đảm bảo việc an cư tại nơi “chôn nhau, cắt rốn”.