Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia chữa cháy và trục vớt phương tiện cháy, chìm tại Cửa Đại

Khẩn trương trục vớt canô, tàu du lịch bị cháy trên bến Cửa Đại

HỒNG ANH | 12/10/2022 - 10:12

(QNO) - Sáng nay 12/10, Trung tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND thành phố Hội An, đơn vị chủ trì, phối hợp với công an, quân sự, chính quyền và nhân dân tiến hành trục vớt, lai dắt các ca nô, tàu du lịch bị cháy và chìm trên sông ở Hội An để phục vụ điều tra.