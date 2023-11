Khen thưởng người phụ nữ trả lại của rơi

(QNO) - Chiều nay 23/11, UBND xã Tiên An (Tiên Phước) tổ chức tuyên dương khen thưởng chị Nguyễn Thị Soa (SN 1990, thôn 5, xã Tiên An) và con trai về hành động nhặt được của rơi trả lại người mất.

Chị Nguyễn Thị Soa (bên phải) trao trả lại tài sản cho chị Ngô Thị Nhi. Ảnh: CATP

Báo Quảng Nam trước đó đã đưa tin: Khoảng 14 giờ 30 chiều 20/11, trên đường chở con trai đi thăm thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chị Nguyễn Thị Soa phát hiện một chiếc ví đánh rơi bên cầu Suối Giàn (thôn 3, xã Tiên An).

Qua kiểm tra, chị Soa thấy bên trong có 26 khâu vàng, 1 sợi dây chuyền vàng (tổng 28,5 chỉ vàng), tiền mặt 87 triệu đồng cùng một số giấy tờ mang tên Ngô Thị Nhi.

[VIDEO] - Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Soa:

Ngay lập tức, chị Soa chở con trai đến trụ sở Công an xã Tiên An trình báo sự việc. Ít giờ đồng hồ sau, Công an xã Tiên An đã liên hệ người đánh rơi là chị Ngô Thị Nhi (thôn 5, xã Tiên An) đến nhận lại tài sản.

Lãnh đạo xã Tiên An tuyên dương khen thưởng hai mẹ con chị Soa. Ảnh: N.HƯNG

Nhận lại đầy đủ giấy tờ và tài sản, chị Nhi vui mừng cảm chị Soa và cho biết trên đường đi mua bột cám cho trang trại gà của gia đình thì không may làm rơi tài sản.

Được biết, gia đình chị Soa không mấy dư dả. Chồng làm phụ hồ, còn chị ở nhà đi nấu ăn đám cưới để kiếm tiền nuôi hai con ăn học.