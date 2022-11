Khởi công tôn tạo hơn 2.400 mộ liệt sĩ tại Hội An

TP.Hội An vừa khởi công công trình tôn tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hội An tại phường Tân An.

Lễ khởi công tôn tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hội An.

Công trình tôn tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hội An có vốn đầu tư gần 17 tỷ đồng nhằm tu bổ hơn 2.400 phần mộ. Nguồn vốn đầu tư công trình 85% từ ngân sách tỉnh (theo Nghị quyết 68 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về Đề án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026), phần còn lại từ ngân sách TP.Hội An.

Ông Huỳnh Văn Công - Phó Trưởng ban Quản lý dự án và quỹ đất thành phố (chủ đầu tư dự án) cho biết, sẽ thay toàn bộ chất liệu thi công, thân mộ được ốp đá granite, bia mộ bằng đá Non Nước đồng mộ một quy cách, bình hoa bằng đá Non Nước được đặt hàng theo mẫu, giữ lại lư hương bằng đá trước phần mộ hiện trạng và thay thế các lư hương bằng sành cho đồng bộ.

Khoảng cách giữa các mộ và lối đi giữa các dãy mộ trước đây được băm nền bê tông gạch vỡ cũ, nay thi công lại bằng bê tông đá và quét vôi những đường biên dẫn vào các lối đi.