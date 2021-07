Khởi hành đoàn xe đón đồng hương Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh về quê (clip)

(QNO) - Sáng nay 21.7, tại Quảng trường 24.3 (TP.Tam Kỳ), đoàn xe đón người dân Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh về quê bắt đầu lăn bánh khởi hành. Tham dự lễ khởi hành có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Đoàn xe chuẩn bị xuất phát. Ảnh: X.H

Tại lễ khởi hành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: Tất cả địa phương hướng về TP.Hồ Chí Minh.

“Đối với Quảng Nam, chúng ta đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời chi viện cho TP.Hồ Chí Minh. Việc đón người dân trở về lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tình cảm của cán bộ, người dân Quảng Nam đối với bà con miền Nam nói chung và đồng hương Quảng Nam rói riêng” - đồng chí Lê Trí Thanh nói và nhắn nhủ đoàn xe khởi hành an toàn, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

Quang cảnh lễ khởi hành. Ảnh: X.H

Đợt 1 này Quảng Nam sẽ đón 410 người dân các địa phương Tam Kỳ, Quế Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Đại Lộc, Duy Xuyên và Hiệp Đức. Các xe sẽ chia làm nhiều đợt để đón người dân trở về. Mười xe từ Quảng Nam vào đón người tại các điểm tập kết do hội đồng hương sắp xếp. Phương tiện do Công ty CP Giao nhận - vận chuyển quốc tế Trường Hải (Thilogi) thuộc Thaco hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, sau đợt khởi hành đầu tiên, Quảng Nam sẽ rút kinh nghiệm cho những đợt đón người tiếp theo và tính toán hợp đồng với các hãng máy bay, tàu lửa để đưa bà con khó khăn trở về.

Clip Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao đổi về công tác chuẩn bị đón bà con đồng hương từ TP.Hồ Chí Minh trở về. (Thực hiện: HOÀNG ĐẠO)

Your browser does not support the video tag.

Đoàn xe bắt đầu xuất phát. Ảnh: X.H

Tại lễ khởi hành, Tập đoàn Xuân Thành hỗ trợ 2 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch của Quảng Nam; Thaco trao tặng 100 nghìn bộ kit xét nghiệm Covid-19 trị giá 17 tỷ đồng. Hội Nông dân Quảng Nam cũng vận động được 100 triệu đồng và 100 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ bà con đồng hương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên đoàn người theo xe. Ảnh: X.H





Clip quang cảnh lễ khởi hành đón bà con ở TP.Hồ Chí Minh về quê. (Thực hiện: HOÀNG ĐẠO)

Your browser does not support the video tag.