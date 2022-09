Không công nhận nội dung khiếu nại của công dân Đinh Thị Bình

(QNO) - Chiều 12.9, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, các ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh, Huỳnh Ngọc Tiên - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Bình (tổ 24 Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà, TP.Hội An).

Chánh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến trả lời công dân về nội dung khiếu nại. Ảnh: T.C

Bà Bình có đơn khiếu nại công văn số 3718/UBND ngày 24.12.20221 của UBND TP.Hội An là không phù hợp quy định. Trước đó, UBND TP.Hội An có công văn số 3718 có nội dung không xem xét giải quyết bố trí cho hộ gia đình bà Bình được mua một lô đất tái định cư với diện tích 93,1m2.

Bà Bình cho rằng thời điểm thu hồi đất (năm 2018), gia đình bà có 6 người, do gia đình đông người nên diện tích còn lại sau thu hồi rất nhỏ, không đủ cho việc sinh hoạt, kinh doanh của gia đình bà.

Tại buổi đối thoại, Thanh tra tỉnh Quảng Nam công bố kết quả xác minh, kết luận gia đình bà Bình bị thu hồi một phần diện tích đất ở (93,1m2/235,4m2). Qua kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng liên quan thể hiện diện tích, hình thể các cạnh của thửa đất sau thu hồi, vẫn đảm bảo điều kiện để xây dựng nhà ở theo quy định hiện hành. Do đó hộ bà Đinh Thị Bình không thuộc đối tượng được giao đất ở tái định cư theo quy định.

Nội dung khiếu nại của gia đình bà Đinh Thị Bình không được công nhận. Ảnh: T.C

Thanh tra tỉnh kết luận nội dung trả lời của UBND TP.Hội An cho bà Đinh Thị Bình là đúng quy định pháp luật. Do đó việc khiếu nại của bà Bình là không có cơ sở. Trên cơ sở kết quả xác minh, Thanh trả tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh không công nhận nội dung khiếu nại của bà Đinh Thị Bình và đề nghị TP.Hội An tiếp tục thực hiện nội dung quyết định đề ra, sớm triển khai giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho việc thi công hoàn thành dự án.