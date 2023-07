Kiểm tra an toàn hồ đập tại thủy điện Sông Tranh 2

(QNO) - Ngày 25/7, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh gồm Sở Công Thương, Sở TN-MT, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra an toàn hồ đập tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My) trước mùa mưa bão năm 2023.

Kiểm tra đập tràn Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: N.T.B

Đoàn liên ngành đã kiểm tra các công trình hồ đập, công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão; kiểm tra Công ty Thủy điện Sông Tranh về quản lý an toàn hồ đập, an toàn điện, an toàn lao động, đất đai, môi trường, tài nguyên nước...

Ông Nguyễn Đình Viễn - Trưởng phòng Quản lý năng lượng - kỹ thuật Sở Công Thương, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh cho biết, sau khi rà soát toàn diện các nội dung kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” của Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh làm việc tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: N.T.B

Thời gian qua nhà máy vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, bão lũ. Đặc biệt trong mùa khô năm 2023, nhà máy đã thể hiện vai trò xung kích điều tiết cấp nước phục vụ sản xuất lúa vụ hè thu và đẩy mặn tốt cho hạ du.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Công ty Thủy điện Sông Tranh phát huy công tác truyền thông, phối hợp tốt hơn về thông tin vận hành với các địa phương vùng dự án và hạ du như Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn trong mùa mưa lũ năm 2023.