Kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

(QNO) - Ngày 2/12, UBND tỉnh có công văn đề nghị các sở, ban ngành và địa phương tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở LĐ-TB&XH, Xây dựng, Công Thương, GTVT và sở ngành liên quan, UBND cấp huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng. Chú ý thanh tra, kiểm tra việc xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện báo cáo tai nạn lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên tuyên truyền cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; phòng ngừa tai nạn lao động kết hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc...