Ký kết phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm

(QNO) - Chiều nay 29/3, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) và Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Lãnh đạo 3 đơn vị thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: H.S

Các bên phối hợp trong công tác trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; tuyên truyền, vận động quần chúng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Định kỳ 6 tháng và một năm, 3 đơn vị đồng chủ trì tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi thông tin. Đồn Biên phòng Cửa Đại là cơ quan chủ trì, xây dựng các dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết; các đơn vị còn lại cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện.

Kế hoạch ký kết nhằm quán triệt, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nghị định, quy chế, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về quan hệ phối hợp giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân. Đưa công tác phối hợp đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm.