Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước tại huyện Nam Trà My thời gian qua đã đi vào đời sống, xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, góp phần đưa huyện nghèo vượt khó, đời sống nhân dân ngày càng phát triển.

Phong trào thi đua yêu nước ở Nam Trà My ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được tuyên dương. Ảnh: T.L

Ông Téo quyết tâm vượt nghèo

Nhiều năm trước đây, cuộc sống của gia đình nông dân Hồ Văn Téo (thôn 1, xã Trà Nam) còn rất nhiều khó khăn. Trong khi một số hộ nghèo còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước thì ông Téo luôn nghĩ phải làm sao cho gia đình mình thoát được cái nghèo.

Khi tiếp cận được sự tư vấn, ông Téo mạnh dạn vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Ngân hàng NN&PTNT Nam Trà My để đầu tư trồng sâm Ngọc Linh trên đất rừng.

Ngoài chăm sóc cây sâm, ông Téo còn đi làm công nhân công trình trên địa bàn huyện để có thêm thu nhập, tạo thêm nguồn vốn đầu tư trồng sâm Ngọc Linh, cây dược liệu; tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng đối với cây sâm Ngọc Linh.

Khi thấy được “con đường sáng” phía trước, ông Téo mạnh dạn đăng ký thoát nghèo, được UBND huyện Nam Trà My phân công đơn vị Trường Mẫu giáo Trà Nam là cơ quan giúp thoát nghèo.

Giáo viên của nhà trường đã hướng dẫn gia đình ông Téo cách thức làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, cách tiết kiệm và chi tiêu hợp lý trong sinh hoạt hằng ngày, cách tiếp cận thông tin trên internet để phục vụ trồng và phát triển cây sâm, cây dược liệu dưới tán rừng, cách trồng và khai thác cây quế Trà My.

Năm 2022, ông Téo không chỉ là hộ thoát nghèo bền vững mà còn vượt lên thành hộ khá giả của địa phương. Đến nay gia đình ông có hơn 1.100 cây sâm Ngọc Linh, trong đó khoảng 500 cây đã cho hạt, 600 cây 2 năm tuổi và 1 năm tuổi; 3.000 gốc sa nhân tím đã cho thu hoạch, 1.500 gốc dổi xanh 3 năm tuổi, 100 cây thất diệp nhất chi hoa, 200 gốc chuối...

Ông Téo còn hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho 5 hộ nghèo và các hộ có nhu cầu khác với tinh thần tương thân, tương ái trong sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông còn tham gia tích cực các phong trào ở địa phương như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng…

Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch UBND xã Trà Nam cho biết: “Với sự quyết tâm vươn lên thoát nghèo và làm giàu, các thành viên trong gia đình ông Téo đều có chung ý chí là cố gắng lao động, tạo thu nhập.

Ông Téo đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm của những người làm kinh tế giỏi, giúp đỡ những người yếu thế, trở thành nông dân tiêu biểu không những của huyện mà của cả tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước. Ông Téo xứng đáng là tấm gương sáng để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân miền núi học hỏi, thi đua vươn lên trong cuộc sống”.

Sôi nổi phong trào thi đua

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện cho biết, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn huyện được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Công tác thi đua khen thưởng, luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, mỗi năm đều có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Phong trào thi đua yêu nước đã giúp huyện Nam Trà My đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Có thể kể đến như tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt hơn 1.167 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp hơn 245 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 87 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, giao thông vận tải có bước phát triển; công tác đầu tư xây dựng được chú trọng; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Các cấp ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung các nhiệm vụ quan trọng như xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sắp xếp dân cư, triển khai các mô hình kinh tế hiệu quả hướng đến giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch...