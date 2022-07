Lãnh đạo huyện Phước Sơn đối thoại với nhân dân, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc

(QNO) - Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân về những vấn đề bức xúc trong quá trình thi công các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Tối 7.7, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Lê Quang Trung và đại diện các ngành liên quan đã có buổi đối thoại với người dân thôn 1 và thôn 4, xã Phước Đức.

Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Lê Quang Trung đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc.

Theo phản ánh của người dân xã Phước Đức, trong quá trình thi công tuyến đường liên thôn, nối từ thôn 1 đến thôn 4, đơn vị thi công là Công ty Đại Bình An đã để đất 2 bên lề đường tràn vào nhà dân, đoạn đường mới vừa thi công có mặt đường cao hơn so với nền đường cũ, nên người dân phải khiêng xe lên xuống vô cùng bất tiện, gây mất an toàn giao thông…

Người dân cũng phản ánh thêm, trên đoạn đường mới dài hơn 2km vừa thi công xong có mặt đường không đều, đoạn rộng, đoạn hẹp… những bất cập trên đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, cũng như sinh hoạt của người dân hai bên đường.

Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Sơn cho biết: Theo thiết kế, công trình tuyến đường liên thôn nối từ thôn 1 đến thôn 4 xã Phước Đức có chiều dài 4,8km, chiều rộng mặt đường 3m. Trong đó, hơn 100m đoạn đấu nối với đường Hồ Chí Minh có mặt đường 4m. Tổng kinh phí dự án 10 tỷ đồng, thời gian thi công khoản 8 tháng. Đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành 50% khối lượng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công đã không tính đến các vấn đề gây bất tiện đối với đời sống nhân dân, cũng như làm ảnh hưởng đến việc lưu thông, vận chuyển nông sản trên tuyến đường này.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho rằng: Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường này là sự quyết tâm cao của địa phương, nhằm mục đích phục vụ nhân dân trên địa bàn xã. Do vậy thủ tục đầu tư, đấu thầu diễn ra công khai, đúng luật. Năng lực nhà thầu tốt, tiến độ thi công công trình đến nay được bảo đảm. Tuy nhiên, những vấn đề bức xúc mà người dân phản ánh là có cơ sở. Trong đó, một phần trách nhiệm thuộc về chính quyền xã vì đã không kịp thời thông báo đến người dân khi triển khai thi công. Mặt khác, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát đã chưa làm tốt trách nhiệm trong việc giám sát thi công, dẫn đến những bất cập trên.

Để giải quyết những bức xúc của người dân, Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công phần mặt đường, tập trung xử lý kỹ thuật hai bên lề đường, không để đất đá tràn vào nhà dân, làm sao cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Đồng thời đánh giá chất lượng toàn bộ phần đường đã thi công, nếu phát hiện kém chất lượng phải yêu cầu làm lại cho đảm bảo.

Qua đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cảm ơn nhân dân đã kịp thời phản ánh những bất cập, tồn tại, đồng thời mong muốn người dân cảm thông và tạo điều kiện cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị thi công để dự án được diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.