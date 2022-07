Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm, thăm người có công

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn công tác viếng hương tưởng niệm tại các Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm, Tượng đài Chiến thắng và thăm, tặng quà gia đình người có công, các đơn vị trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà người có công xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ). Ảnh: N.Đ

* Ngày 25.7, đoàn đại biểu của tỉnh do các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Núi Thành (xã Tam Nghĩa, Núi Thành).

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà 10 người có công, gia đình chính sách của xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ).

Nói chuyện với cán bộ lãnh đạo chủ chốt TP.Tam Kỳ, xã Tam Thanh và người có công, gia đình chính sách của xã, đồng chí Phan Việt Cường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước cho độc lập, ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Đồng thời mong muốn người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, cùng chăm lo giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố; phát huy truyền thống gia đình cách mạng trong công cuộc xây dựng quê hương phát triển hôm nay...

Đồng chí Phan Việt Cường khẳng định cùng với cả nước, Quảng Nam sẽ tập trung chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp thể hiện sâu sắc truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. (NGUYÊN ĐOAN)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm gia đình chính sách ở xã Tiên Cẩm (Tiên Phước). Ảnh: N.Đ

* Ngày 26.7, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ huyện Quế Sơn, Tượng đài Chiến thắng Cấm Dơi (thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) và Nghĩa trang liệt sĩ xã Tiên Cẩm (Tiên Phước).

Dịp này, đồng chí Lê Văn Dũng thăm, tặng quà 12 người có công, gia đình chính sách của huyện Tiên Phước và Quế Sơn; viếng hương Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Sự (ở xã Tiên Cẩm).

Đến dự và tặng quà người có công tiêu biểu do UBND huyện Quế Sơn tổ chức, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công. (NGUYÊN ĐOAN)

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài chiến thắng Bồ Bồ. Ảnh: D.L

* Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu đến viếng hương tại Tượng đài Chiến thắng Thượng Đức (xã Đại Lãnh, Đại Lộc) và Tượng đài Chiến thắng Bồ Bồ (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn).

Tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, đến thăm gia đình ông Nguyễn Viết Dũng (có cha là liệt sĩ, mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng) và bà Nguyễn Thị Cúc (người tham gia cách mạng bị địch bắt tù đày, có cha là liệt sĩ, mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe tâm tư tình cảm của người có công, gia đình chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình đối với quê hương, đất nước. (DIỄM LỆ)

* Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dẫn đầu đã đến thăm các đơn vị tại TP.Đà Nẵng đang chăm sóc người có công cách mạng quê quán Quảng Nam.

Thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP.Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cảm ơn đơn vị đã chăm sóc chu đáo về vật chất và tinh thần cho người có công, trong đó có những người con quê hương Quảng Nam. Được biết, trung tâm hiện chăm sóc 48 người có công, trong đó 33 người đến từ Quảng Nam, hầu hết có hoàn cảnh neo đơn, có nhiều bệnh tật.

Đến thăm Hội đồng Giám định y khoa Trung ương 2 tại Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng (thuộc Bộ LĐ-TB&XH), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cảm ơn sự hỗ trợ, chăm sóc của 2 đơn vị suốt thời gian qua đối với người có công Quảng Nam, những người bị nhiều di chứng do chiến tranh để lại. (KHÁNH LINH)

* Tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn, đoàn viếng hương do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang và Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Thanh dẫn đầu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng máu xương để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Các thành viên trong đoàn đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang yên nghỉ tại đây.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ; viếng hương Nhà lưu niệm mẹ Thứ và Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn (QUANG HÀ)

* Thăm, tặng quà Sở LĐ-TBXH, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của ngành LĐ-TBXH trong các mặt công tác, thực hiện chính sách pháp lệnh người có công. Đồng chí mong muốn, ngành LĐ-TBXH tiếp tục nỗ lực giải quyết các hồ sơ tồn đọng, tiếp tục chăm lo đời sống của người có công được ấm no hơn.

Tại Hội đồng Giám định pháp y tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám định để làm cơ sở, căn cứ giải quyết hồ sơ cho người có công một cách chính xác, công tâm. (ĐOÀN ĐẠO)