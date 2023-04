Lễ hội quế Trà My sẽ được tổ chức vào tháng 7/2023

(QNO) - Theo UBND huyện Bắc Trà My, lễ hội quế Trà My sẽ được tổ chức vào 2 ngày 5 và 6/7/2023 tại Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.

Quế Trà My được nhân dân bảo tồn và phát triển.

Lễ hội quế Trà My được tổ chức nhằm quảng bá cây quế và sản phẩm từ cây quế Trà My đến với người dân trong và ngoài tỉnh.

Thông qua các hoạt động của lễ hội kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, tiếp tục xây dựng và khẳng định giá trị thương hiệu quế Trà My; đồng thời, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc huyện Bắc Trà My, thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển du lịch giải quyết việc làm cho người dân.

Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động, gồm hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm quế Trà My, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo và hàng nông sản đặc trưng của các địa phương.

Dự kiến có 35 gian hàng của nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia trưng bày và giới thiệu, bán sản phẩm.

Bắc Trà My đang mùa khai thác quế.

Trong khuôn khổ lễ hội có tái hiện không gian sinh hoạt của các dân tộc tại 5 nhà truyền thống quảng trường văn hóa huyện. Không gian sinh hoạt, lao động sản xuất (trong đó có các hoạt động liên quan đến cây quế Trà My) sẽ được tái hiện tại các nhà truyền thống của người Kinh, Ca Dong, Co, Xơ Đăng, Mơ Nông trong 2 ngày diễn ra lễ hội.

Nhiều hoạt động văn hóa sẽ được tái hiện tại lễ hội quế Trà My.

Diễn đàn khởi nghiệp Quảng Nam với chủ đề quế Trà My - cao sơn ngọc quế (Mang hương rừng ra phố - 2023) đồng thời sẽ được tổ chức. Diễn đàn sẽ giới thiệu quá trình hình thành và phát triển cây quế Trà My, các sản phẩm quế Trà My trên thị thường hiện nay; bàn về cơ chế, chính sách phát triển quế Trà My hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trên địa bàn huyện; trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát triển và đề xuất các giải pháp tổ chức trong công tác bảo tồn và phát triển quế Trà My.

Ngoài ra, sẽ có các hoạt động quảng bá, giới thiệu và tổ chức các tour du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp đến du khách khi đến thăm Bắc Trà My.