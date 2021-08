Lính biên phòng thầm lặng ở khu cách ly

(QNO) - Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An) được điều động tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ tại khu cách ly tập trung ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông hằng ngày vẫn thầm lặng với công việc của mình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại vệ sinh xung quanh khu cách ly. Ảnh: VĂN VINH

Trung úy Nguyễn Văn Trọng - Đội phó Đội Vận động quần chúng là một trong 7 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại được giao thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông.

“Công việc hằng ngày của anh em là đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe người cách ly; đảm bảo bữa ăn, phòng nghỉ, điện nước, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đồng thời tuần tra kiểm soát an ninh, trật tự trong khu vực và sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra” - Trung úy Nguyễn Văn Trọng nói.

Quân y biên phòng kiểm tra thân nhiệt hằng ngày cho công dân. Ảnh: VĂN VINH

Tính đến nay, khu cách ly này tiếp nhận hơn 200 trường hợp, trong đó có 139 F1, hơn 40 người về từ TP.Hồ Chí Minh và nhiều trường hợp khác về từ vùng có dịch trên cả nước. Đặc biệt đã có 7 trường hợp F1 chuyển sang F0.

Thường xuyên có mặt để hướng dẫn, điều hành khu cách ly, Thiếu tá Đỗ Quang Vinh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết: “Mặc dù thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và làm việc 24/24 giờ, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại gian khổ, hết lòng giúp đỡ người cách ly để họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ và an tâm nhất”.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho công dân. Ảnh: VĂN VINH

Về từ TP.Hồ Chí Minh và được cách ly tại đây, anh Hồ Trường Sinh (phường Cẩm Châu, Hội An) chia sẻ: “Ban đầu tôi thật sự lo lắng, không biết việc ăn uống, sinh hoạt thế nào, nhưng khi đặt chân tới khu cách ly thì thấy nhẹ lòng và may mắn. Khu cách ly sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, được khử khuẩn hằng ngày. Đặc biệt các chiến sĩ biên phòng chu đáo quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tận tình nên mọi người rất an tâm”.

Trung tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại chia sẻ, dù công việc gấp 3 - 4 lần, đối diện với khó khăn gian khổ, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn động viên nhau, xác định tinh thần trực chiến lâu dài, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển và phòng chống dịch Covid-19.