Lời cảm tạ

(QNO) - Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm tạ:

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An; Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Phong (TP.Hội An); Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các học viện, Trường Công an nhân dân, Công an các tỉnh thành, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP.Hội An và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; các sở, ban ngành, tổ chức, hội đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong và ngoài tỉnh Quảng Nam; Hội đồng gia tộc họ Nguyễn cùng các ông bà, cô chú, anh chị em, bà con láng giềng, thông sui gia, bạn bè thân hữu gần xa đã tổ chức tang lễ, đến giúp đỡ, viếng hương, thăm hỏi, động viên, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa linh cữu của chồng, cha, ông chúng tôi là ông Nguyễn Xuân Yêm (sinh năm 1937, khối phố Phong Hòa, phường Sơn Phong, TP.Hội An), Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, sức yếu, mặc dù đã được gia đình và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng đã không qua khỏi và lâm chung vào lúc 16 giờ ngày 22.5.2022 (nhằm ngày 22 tháng 4 năm Nhâm Dần).

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Xin chân thành tri ân và cảm tạ.

Thay mặt gia đình:

Con trai Nguyễn Thành Long